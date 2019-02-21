Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.05
Dolar
5.33
BIST 100
101,971.30
Altın
1,338.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

29. Kış Üniversite Oyunları'nda Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek

Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde 2-12 Mart tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek.

Halil Ibrahim Avsar  | 21.02.2019
29. Kış Üniversite Oyunları'nda Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek

Ankara

ANKARA

29. Kış Üniversite Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular belli oldu.

Kış Üniversite Oyunları, 2-12 Mart tarihlerinde Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde gerçekleştirilecek.

Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye'yi oyunlarda alp disiplini, kayaklı koşu, artistik buz pateni ve kısa mesafe sürat pateni olmak üzere 4 branşta, 9'u erkek toplam 14 sporcu temsil edecek.

Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek oyunlarda yarışacak milli sporcular şunlar:

Kayaklı koşu: Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Ayşenur Duman, Zozan Malkaç

Alp disiplini: Nihat Enes Limon, Özlem Çarıkçıoğlu, Kaan Şamgul, Sıla Kara

Kısa mesafe sürat pateni: Davut Tahtacı, Fırat Yardımcı, Fatih Aydem, Tunay Şimşek

Artistik buz pateni: Burak Demirboğa, Sinem Kuyucu

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devrimin 40. yılında 'siyasi fıkıh' ve pragmatizm arasında İran
Afrika Birliği: Değişim mi, statüko mu?
Suriye petrolü YPG/PKK terörünü finanse ediyor
Devrimin sekizinci yıl dönümünde Libya ve eski rejimin hayaletleri
Fransa ile Almanya altıncı nesil savaş uçağı için birleşti

Benzer haberler

Yanal, Zenit'e karşı oyun planını açıkladı

Yanal, Zenit'e karşı oyun planını açıkladı

'Bağımsız bir ülkeye müdahale BM kriterlerine aykırı'

'Suriye'nin anayasasını yazacak komite oluşumunda sona gelindi'

Putin ABD'nin INF'den çekilme kararını değerlendirdi

Putin ABD'nin INF'den çekilme kararını değerlendirdi
Netanyahu-Putin görüşmesi ertelendi

Netanyahu-Putin görüşmesi ertelendi
EPDK'ye personel alınacak

EPDK'ye personel alınacak