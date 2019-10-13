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Spor

Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de ikinci yarışı da 3. sırada tamamladı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ayağı olan Arjantin etabının ikinci yarışını da 3. sırada tamamladı.

Berad Büyük   | 13.10.2019
Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de ikinci yarışı da 3. sırada tamamladı

İstanbul

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin etabındaki ikinci yarışı da 3. sırada bitirdi.

Arjantin'deki 4 bin 276 metrelik Circuito San Juan Villicum Pisti'nde düzenlenen 12. etabın ikinci yarışında, Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu piste çıktı.

Bu sezonla beraber son 5 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea, 1.40.911'lik derecesiyle 1. oldu.

Milli sporcu, yarışı Rea'nın 1.45 saniye gerisinde 3. sırada tamamladı ve podyuma çıktı.

Razgatlıoğlu, yarışın ilk etabını da üçüncü sırada bitirmişti.

Şampiyonanın 13. ayağı, 24-26 Ekim tarihlerinde Katar'da yapılacak.

Sürücüler klasmanı

1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 601

2. Alvaro Bautista (İspanya): 460

3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 305

4. Michael van der Mark (Hollanda): 304

5. Toprak Razgatlıoğlu: 299

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