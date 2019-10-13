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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı Fransa maçına hazır

Ay-yıldızlı takım, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ile yapacağı maç öncesi son çalışmasını yaptı.

Mutlu Demirtaştan   | 13.10.2019
A Milli Futbol Takımı Fransa maçına hazır Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Saint-Denis

Fransa-Türkiye maçına doğru

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, maçın oynanacagı Stade de France’de son antrenmanını yapti ( Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı )

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında Fransa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'nın Saint-Denis kentindeki Stade de France'ta teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yapılan pas çalışmasının ardından antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel organizasyonların gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli takımın antrenmanını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da takip etti.

Fransa-Türkiye mücadelesi, TSİ 21.45'te başlayacak.

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