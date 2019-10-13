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Spor

'Askerlerimiz için şampiyon olmayı çok istemiştik ve başardık'

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı forveti Altınoluk, "Askerlerimiz için şampiyon olmayı çok istemiştik ve başardık." dedi.

Berad Büyük   | 13.10.2019
'Askerlerimiz için şampiyon olmayı çok istemiştik ve başardık'

İstanbul

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 8-6 yenerek altın madalya kazanan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı forveti Sevda Altınoluk, karşılaşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyon olmak için çok çalıştıklarını söyledi.

Altınoluk, "Askerlerimiz için şampiyon olmayı çok istemiştik ve başardık. Rakibimiz zordu, zorlandık ama biz Türküz ve başaracağımızı biliyorduk, başardık çok mutluyum. Herkese armağan olsun." dedi.

Milli oyuncu Gülşah Düzgün ise, "Final maçının zor olacağını biliyorduk. Maçın başında tam konsantre olamadık ve hatalar yaptık ama sonra toparlamayı bildik. Tecrübemizle maçı çevirdik. Bunun için çok mutluyuz. Galibiyetimizi Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türkiye'ye armağan ediyoruz." diye konuştu.

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