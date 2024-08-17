Tırmanma yarışı heyecanı 5 yıl aradan sonra Ankara'da
Ankara Tırmanma Yarışı yarın düzenlenecek.
Ankara
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre başkent, 5 yıl aranın ardından bir tırmanma yarışına ev sahipliği yapacak.
Beş kategoride 12 sürücünün katılacağı mücadele, yarın 14.00'te başlayacak. Sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek en iyi dereceyi elde etmeye çalışacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.