Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.12
Dolar
5.44
BIST 100
101,538.30
Altın
1,299.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

TFF'den vefat eden taraftarların ailelerine destek kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, vefat eden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine destek olma kararı aldı.

Süha Gür   | 09.03.2019
TFF'den vefat eden taraftarların ailelerine destek kararı

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, geçen hafta Antalyaspor deplasmanı dönüşü meydana gelen trafik kazasında vefat eden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine destek olma kararı aldı. 

TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF Başkanı Hüsnü Güreli, yardımda bulunma kararını MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'e bildirdi.

Mehmet Yiğiner de, "Rahmetli yavrularımızın yakınları için yapılan bu destek ve katkı, bizleri çok duygulandırdı. TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstifa restinde ilk raund Zarif'in
İran'ın Kafkaslarda nüfuz arayışı
Somali'de yeni yönetim beklentileri karşılayamadı
Orta Asya: Avrasya'daki fay hatlarının birleştiği nokta
Tunus siyasetinde Körfez gölgesi

Benzer haberler

'Kayserispor maçı yolumuzu belirleyecek'

'Kayserispor maçı yolumuzu belirleyecek'

Kasımpaşa, Göztepe deplasmanında

TFF Genel Kurulu, 1 Haziran'da Ankara'da yapılacak

Ümraniyespor'un 'özel' taraftarı

Ümraniyespor'un 'özel' taraftarı
'Performansımı artırıp Beşiktaş'a dönmek istiyorum'

'Performansımı artırıp Beşiktaş'a dönmek istiyorum'
1. Lig'in en golcüsü Marco Paixao

1. Lig'in en golcüsü Marco Paixao