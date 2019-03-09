Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.12
Dolar
5.44
BIST 100
101,538.30
Altın
1,299.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli güreşçilerden birer altın, gümüş ve bronz madalya

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın 6. gününde Türk sporcular serbest stilde birer altın, gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Süha Gür   | 09.03.2019
Milli güreşçilerden birer altın, gümüş ve bronz madalya

İstanbul

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sırbistan'ın Novi Sad kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 97 kiloda İbrahim Çiftçi finalde Rus Shamil Alievic Musaev ile karşılaştı. Rakibini 7-4 mağlup eden İbrahim, altın madalya kazandı.

Avusturyalı Simon Hartman'ı 15-2 ve Ukraynalı Adlan Bataev'i 5-0 yenerek finale yükselen Ramazan Sarı ise 79 kilo finalinde Rusya'dan Radik Valiev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

57 kiloda yarışan Şaban Kızıltaş da Rumen Razvan Kovacs'ı 7-5 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçların ardından Türkiye, serbest stilde birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Ay-yıldızlılar, şampiyonada diğer sıkletlerde kazanılanlarla toplamda 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 15 madalyaya ulaştı.

Şampiyonada yarın 86 kiloda Arif Özen altın, 92 kiloda Erhan Yaylacı bronz madalya mücadelesi verecek. 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, 61 kiloda Selahattin Sert, repesaj maçlarına çıkacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstifa restinde ilk raund Zarif'in
İran'ın Kafkaslarda nüfuz arayışı
Somali'de yeni yönetim beklentileri karşılayamadı
Orta Asya: Avrasya'daki fay hatlarının birleştiği nokta
Tunus siyasetinde Körfez gölgesi