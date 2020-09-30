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Spor

TFF, ulusal kulüp lisans başvurularındaki nihai karar süresini 15 Ekim'e kadar uzattı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı.

Ercan Doğan   | 30.09.2020
TFF, ulusal kulüp lisans başvurularındaki nihai karar süresini 15 Ekim'e kadar uzattı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, bugün gerçekleştirilen toplantıda, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na eklenen geçici madde 11 ile 2020-2021 futbol sezonu için ulusal kulüp lisans başvuruları ile ilgili nihai karar verme süresini 15 Ekim'e kadar uzatmayı kararlaştırdığı belirtildi.

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