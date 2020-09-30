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Cedi Osman UNICEF'in 'Ulusal İyi Niyet Elçisi' oluyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" olacak.

Musa Samur   | 30.09.2020
Cedi Osman UNICEF'in 'Ulusal İyi Niyet Elçisi' oluyor

Ankara

UNICEF Türkiye'den yapılan açıklamaya göre Cedi Osman, yarın saat 11.30'da "Zoom" üzerinden düzenlenecek basın toplantısında, "Ulusal İyi Niyet Elçisi" olarak atanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dijital olarak düzenlenecek basın toplantısı milli basketbolcu ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle'in katılımı ile gerçekleştirilecek.

UNICEF ile son iki yıldır çeşitli çalışmalar yürüten Cedi Osman, iş birliği çerçevesinde gerçekleştirdiği Gaziantep ziyaretinde hem Türk hem de sığınmacı çocuklarla bir araya gelmişti.

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