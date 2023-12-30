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Spor

TFF kafilesi, İstanbul'a döndü

Suudi Arabistan'da oynatılması planlanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kafilesi yurda dönüş yaptı.

Can Öcal  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
TFF kafilesi, İstanbul'a döndü

İstanbul

Başkent Riyad'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen yetkililer, özel araçlarla buradan ayrıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına havalimanı çıkışında, "Herkese iyi seneler diliyorum. Gerekli açıklamayı zaten dün yaptık." dedi.

Büyükekşi sağlığıyla ilgili soruya ise "Daha iyiyim inşallah. Çok teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.

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