TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, bahis soruşturması sürecinin devam ettiğini bildirdi

Hacıosmanoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Başkan Hacıosmanoğlu, AA'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türk hakemlerinin 5 büyük ligdeki (İspanya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya) hakemlere göre çok daha az hata yaptığını belirten Hacıosmanoğlu, "Bu üzerinde çok konuşulacak bir konu. Önce insanlar ne istiyor, ona karar vermeleri lazım. Herkesin kendine istediği ortamda kaos kelimeleri kullanılmak zorunda kalıyor. Burada adil olan hak edileni istemek. Bizim hakemler futbolun en sıcak karnı. Bir taraftan bakıyorsunuz, ben hep söylüyorum sadece sporla ilgili söylemiyorum, yıllardır varlıklarını oturdukları makamlara borçlu olanlar o makamlardan kalkınca bir hiç oldukları için o makamlar çok önemli. Devletin hangi birimine, hangi makama bakarsanız bakın o makama bir şey katanlar kendileri alıp gidiyorlar. Kendileri 100 hata yapabiliyorlar ancak hakem kardeşlerimiz sahada 2 hata yapınca kendi kamuoyunu konsolide etmek, taraftarı arkasına almak için hakemlere, federasyona faturayı kesiyorlar." diye konuştu.

Futbolun marka değerinin korunması gerektiğini aktaran Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Fatura hakemlere ve federasyona kesilince oyuncu 'başkanım birilerine kesiyor' diyor. Kendini sorgulamıyor. Kendi hatalarını telafi etmek için gayret sarf etmiyor. Biz bunu çok konuşuyoruz. Avrupa'nın 5 büyük ligi var, istatistiklere baksınlar UEFA'da da konuştuk bunu hatalarda en sondayız biz 5 büyük ligde. Futbolumuzun marka değerini korumak istiyorsak bu şekil gitmez. Yayıncı geliri az, hak ettiği değerde mi değil ama biz baltalıyoruz. 6,5 milyar pound İngiltere'nin yayın geliri. Düşen takıma 100 milyon pound veriyorlar. İngiltere'deki hatalara bakın burada olsa sizin söylediğiniz kelimeler değil yer yerinden oynar. 5 büyük ligden daha iyi durumdayız biz, birde Türk hakemliği travmaya uğramış. Biz bahis konusuna girdik, hakemlerin 3'te biri gitti. Hakemlerin yetişmesi lazım bu sadece federasyonun sorunu değil. Herkesin buna yardımcı olması lazım. Düzelteceğiz endişemiz yok ama futbol ailesi bu yapılanmaya sahip çıkmalı. O zaman daha çabuk mesafe alırsın. 5 büyük ligden daha az hata yapan hakem arkadaşlarımız var. Elbette bunun minimuma inmesini istiyoruz. Herkesin önce şapkayı önüne koyup kendini değerlendirmesi lazım."

Medyanın da hakem kararlarını fazla konuşarak hata yaptığını dile getiren Hacıosmanoğlu, "İngiltere'de maçtan sonra maç yorumlarını nasıl yapıyorlar 5-10 dakika. Bizde saatlerce sürüyor. O yorumları yapanların yüzde 80'i rica ediyorum Türk futboluna hizmet etmek istiyorlarsa karnelerini bir çıkarsınlar. Ben talimatla 5-0, 6-0 maç bitirenler biliyorum. Bu devletin bakanlıklarının sorunu. Biz futbolun kalitesini artırmak istiyorsak liglerin daha değerli hale gelmesini istiyorsak, millilerin erkekte kadında Avrupa ve dünya kupalarında yer almasını istiyorsak bu yapılanmada medya ayağı da çok önemli. Talk show yapar gibi futbola bir şey katamazsın. Bizim çalıştIğımız yerde art niyetli olduğuna inandığımız insanın bizle yürüme şansı yok. Kulüpler memnun kalsın zorunluluğum yok. Doğruları yapıyorum kim memnun olursa olsun. Herkesi memnun edersen işini doğru yapmıyorsun demektir. Adil ve şeffaflıktan taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Maçların sahada kazanılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yabancı hakem düşüncelerinin olmadığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, şunları aktardı:

“Yabancı hakem bir kereye mahsustu. O günün atmosferine özeldi. Kendi hakemlerimizi korumak içindi. Biz hakemlerimize her türlü desteği veriyoruz. Yabancı hakeme neden ihtiyacımız olsun. Rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü var, 'benzin vardı da biz mi içtik?' Bizim yönetim süremizin sorunu değil bu. Hakemlik travmaya uğradı dedik, 3'te 1'i gitti dedik. Sizin bir tane elit hakeminiz var Dünya Kupası'na gidecek o da Halil (Umut Meler) hoca. Tasvip etmediğimiz nahoş bir olaydan dengesi yeni toparlandı. Olaylardan performansı düştü, kupaya gidemedi. Avrupa bölgesinden 13 tane hakem gitti. Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek Alman hakem Dünya Kupası'nda yok. Almanya'dan bir tane gitti. Bu benim sorunum değil, faturasını kimse bana kesemez. Genç ve kadın hakemlerimize baksınlar Avrupa'da nasıl maçlar aldıklarını görsünler. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası sonrası Dünya Kupası'na üretmeye çalıştığımız genç, kimseye aidiyet duygusu olmayanlardan kaç tanesi gidecek göreceksiniz. FIFA hakemi yapacağız 2 sene profesyonel liglerde hakemlik yapması lazım. Gençleştirme operasyonu yaptığımız için genç gönderiyoruz. Gönderdik rica ettik, 'devrim yapmaya geldik' dedim. Süresini doldurmayan ilk sefer UEFA'da hakemleri FIFA hakemleri yaptılar. Bu çocuklara maç veriyorlar. Bunlar yetişip elit kategoriye gelecek. Bunun da süresini kısaltmaya çalışacağız. Normalde 4 senede çıkıyor ama dostluk ilişkilerimizle olabilecek en maksimum seviyeye çekeriz ama meyvelerini sonra alacağız. Bir sonraki şampiyonlara yetişirse sonra gitmezlerse faturasını bana kesebilirsiniz.”

"Hakemler ligin kaderini belirlemedi"

İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlerin bu sezon ligin kaderinde belirleyici olmadığını ifade etti.

Eskiden hakemlerin sezonlarda belirleyici olduğunu aktaran Hacıosmanoğlu, "Hakemlerin lige etkisi olmadı. Eski sezonları hatırlayın. Hataları oldu ama sonuçta bir şeyi belirlemediler. Ligin kaderini hakemler belirlemedi ama eskiden belirliyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Tek tip sözleşme konusuna da değinen TFF Başkanı, şöyle konuştu:

"UEFA'nın, FIFA'nın talimatlarına göre hareket ediyoruz. O konuda iyi mesafe aldık. Yıllardır UEFA söylüyordu, yapılmamıştı biz tek tip sözleşmeye geçtik. İmaj hakları menajerlik hepsini tek sözleşmeye yazmak zorundasın. O konuda kulüplerin borç batağından kurtulması, kriterlere göre harcama limiti veriyoruz ama futbolun temel sorunu zaten. O konuda çelişki yok, talimata göre hareket ediyoruz ama bizde kurumsallık yok. Hoca sistemine göre kulüpler yönetiliyor. Büyük takımlara bakın 5 büyük lig hoca değişince bu onun kadrosu değil 15 oyuncu gönder 15 oyuncu al diyebilir mi? Real Madrid, Barcelona ya da Manchester United'da alabiliyor mu? Orada kulüplerin kendi politikaları var. Bunları düzeltecek merci biziz ama kulüp başkanı hocayı aldı kadroyu kurdu. Hoca beceremeyince yeni gelen hoca bu benim kadrom değil diyor. Hocanın ne kabahati var bu kadro onun değil diyor yöneticiler. Hocanın kadrosu olmaz kulübün olur."

Hacıosmanoğlu, yabancı oyuncu kuralına da değinerek, "Türkiye'de Göztepe'nin harcama limiti yok mesela. Sınırsız istediği kadar harcayabilir. Bir iki tane daha böyle kulüp var. Limitte sorun yok, limit hesabında da yok. Kulüplerin UEFA kriterlerine göre verdiği belgelerle harcama limiti veriyoruz. Kanun maddesi bu. UEFA kriterlerine göre sunulan belgelere göre veriyoruz. Seneye yabancı oyuncu sayısında değişiklik yok. 14 yabancıda 2 genç vardı bu sene, o 4'e çıktı. O doğrultuda devam ediyoruz. Bir değişiklik olmayacak hatta onu daha da nitelikli hale getirmek lazım ve o konuda çalışıyoruz. Her istediğiniz oyuncuyu buraya getiremeyeceksiniz, buna da çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Şampiyonluk payını Anadolu kulüplerinin lehine düzelttiklerini aktaran Hacıosmanoğlu, fikstür çekimlerinde bir yanlış yapılmadığını ve değiştirecek bir şey olmadığını dile getirdi.

Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de asgari ücretli futbolcu bulunuyor mu? sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bize sözleşme geliyor. Eskiden çift sözleşme oluyordu. Futbolcu kulüple itilafa düştüğünde federasyona gelip hakkını savunabiliyordu. Talimatı değiştik, ikinci bir sözleşme ortaya çıkarsa oyuncu ve kulübe ağır yaptırımları var. Bize gelen sözleşmeler tek tip sözleşme. İkinci sözleşme çıktığında UEFA ve FIFA nezdinde arıza var. Süper Lig'de asgari ücretli herhalde oynayacak değildir. Amatörde oynuyordur.”