TFF, profesyonel liglerde 2026-2027 sezonu planlamalarını belirledi

TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 2026-2027 sezonu, 14 Ağustos'ta başlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde oynanacak 16. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon, 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

1. Lig'de sezon 7 Ağustos'ta başlayacak

Trendyol 1. Lig'de sezon 7 Ağustos'ta başlayacak ve 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar sonrasında lige ara verilecek.

İkinci yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 tarihlerinde yapılacak müsabakalarla başlayacak ve normal sezon, 8 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

1. Lig'de 5, 10, 26 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

2. Lig ve 3. Lig'de ilk düdük 5 Eylül'de çalacak

Nesine 2. Lig'de 2026-2027 sezonu, 5-6 Eylül'de başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık'ta tamamlanacak.

Ligde ikinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027'de sona erecek.

2. Lig'de 12, 24 ve 29. hafta maçları hafta içi yapılacak.

Nesine 3. Lig'de ise sezon, 5-6 Eylül'de başlayacak. Ligde ilk yarı 20 Aralık'ta sona erecek. 3. Lig'de ikinci yarı, 16 Ocak 2027'de start alacak ve normal sezon, 24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek.

3. Lig'de de 11, 22 ve 28. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Öte yandan 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak play-off müsabakalarına ilişkin tarihler, daha sonra ilan edilecek.