TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul devam ediyor

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Spor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

Ukraynalı Marta Kostyuk'u 2-0 mağlup eden Rumen tenisçi Sorana Cirstea, adını finale yazdırdı.

Emre Doğan   | 24.04.2021
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

Istanbul

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul turnuvasında Ukraynalı Marta Kostyuk'u 2-0 yenen Rumen Sorana Cirstea, finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı, toplam 235 bin 238 dolar para ödüllü toprak kort turnuvasının yarı final maçında dünya 67 numarası Cirstea ile klasmanda 85. basamakta yer alan Kostyuk karşı karşıya geldi.

Sorana Cirstea, 1 saat 24 dakika süren müsabakayı 6-4'lük setler sonucunda 2-0 kazanarak finale yükseldi.

Rumen tenisçi Cirstea, yarın oynanacak finalde bir numaralı seribaşı Elise Mertens (Belçika) ile kozlarını paylaşacak. Saat 17.00'de başlayacak müsabaka, Kanal D'den canlı yayımlanacak.

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