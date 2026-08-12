Süper Lig'in en gollü maçları

Tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay (kendi kalesine), kırmızı-siyahlı ekibin gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ile Semih Yuvakuran (kendi kalesine) attı.
En gollü 13 maç
Süper Lig'de geride kalan 68 sezonda 10 ve daha fazla gol atılan maç sayısı, 13 oldu.
Ligin son 20 sezonunda ise futbolseverler, bir maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi.
"Dört büyükler"in katkısı
Süper Lig tarihinin en gollü maçlarına "Dört büyükler"in katkısı fazla oldu.
Ligdeki en gollü 13 maçın 8'inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, tabelada yer aldı.
Futbolseverler, Beşiktaş ile Galatasaray'ın üçer, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un da birer maçında 10 ve daha fazla gol izleme keyfini yaşadı.
Ligin en fazla gol atılan maçları
Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde geride kalan 68 sezonda, bir maçta 10 ve daha fazla gol atılan müsabakalar şöyle:
Sezon
Maç
Sonuç
1991-1992
Fenerbahçe-Gaziantepspor
8 - 4
1983-1984
Galatasaray-Adana Demirspor
9 - 2
1986-1987
Malatyaspor-Rizespor
7 - 4
1997-1998
Kayserispor-Trabzonspor
5 - 6
1967-1968
Göztepe-Feriköy
9 - 1
1986-1987
Eskişehirspor-Antalyaspor
7 - 3
1988-1989
Galatasaray-Adana Demirspor
7 - 3
1989-1990
Beşiktaş-Adana Demirspor
10 - 0
1994-1995
Samsunspor-Petrolofisi
8 - 2
1994-1995
Altay-Beşiktaş
2 - 8
1994-1995
Zeytinburnuspor-Galatasaray
3 - 7
2002-2003
Beşiktaş-Göztepe
7 - 3
2004-2005
Gaziantepspor-Akçaabat Sebatspor
6 - 4
En gollü beraberlikler
Lig tarihinde şimdiye dek yapılan maçlarda 4-4'lük skorla alınan en gollü beraberlikler ise şöyle: