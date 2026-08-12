Bu sezon 69. yaşına girecek eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'de şimdiye kadar bir maçta en fazla 12 kez gol sevinci yaşandı.

Süper Lig'in en gollü maçları Bu sezon 69. yaşına girecek eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'de şimdiye kadar bir maçta en fazla 12 kez gol sevinci yaşandı.

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe Stadı'nda oynanan 30. ve son hafta maçını sarı-lacivertli ekip, 8-4 kazandı.

Karşılaşma, atılan 12 golle lig tarihinin en çok skor üretilen müsabakası olarak kayıtlara geçti.

Tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay (kendi kalesine), kırmızı-siyahlı ekibin gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ile Semih Yuvakuran (kendi kalesine) attı.

En gollü 13 maç

Süper Lig'de geride kalan 68 sezonda 10 ve daha fazla gol atılan maç sayısı, 13 oldu.

Ligin son 20 sezonunda ise futbolseverler, bir maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi.

"Dört büyükler"in katkısı

Süper Lig tarihinin en gollü maçlarına "Dört büyükler"in katkısı fazla oldu.

Ligdeki en gollü 13 maçın 8'inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, tabelada yer aldı.

Futbolseverler, Beşiktaş ile Galatasaray'ın üçer, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un da birer maçında 10 ve daha fazla gol izleme keyfini yaşadı.

Ligin en fazla gol atılan maçları

Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde geride kalan 68 sezonda, bir maçta 10 ve daha fazla gol atılan müsabakalar şöyle:

Sezon Maç Sonuç 1991-1992 Fenerbahçe-Gaziantepspor 8 - 4 1983-1984 Galatasaray-Adana Demirspor 9 - 2 1986-1987 Malatyaspor-Rizespor 7 - 4 1997-1998 Kayserispor-Trabzonspor 5 - 6 1967-1968 Göztepe-Feriköy 9 - 1 1986-1987 Eskişehirspor-Antalyaspor 7 - 3 1988-1989 Galatasaray-Adana Demirspor 7 - 3 1989-1990 Beşiktaş-Adana Demirspor 10 - 0 1994-1995 Samsunspor-Petrolofisi 8 - 2 1994-1995 Altay-Beşiktaş 2 - 8 1994-1995 Zeytinburnuspor-Galatasaray 3 - 7 2002-2003 Beşiktaş-Göztepe 7 - 3 2004-2005 Gaziantepspor-Akçaabat Sebatspor 6 - 4

En gollü beraberlikler

Lig tarihinde şimdiye dek yapılan maçlarda 4-4'lük skorla alınan en gollü beraberlikler ise şöyle: