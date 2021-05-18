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Spor

Süper Lig'de 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Yunus Kaymaz   | 18.05.2021
Süper Lig'de 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Istanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe ile oynadığı maçta, "talimatlara aykırı hareketleri" ve "saha olayları", Göztepe'nin aynı müsabakada "usulsüz seyirci alınması" ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Galatasaray, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile yaptığı maçta "usulsüz seyirci alınması" ve "talimatlara aykırı hareketleri", Hes Kablo Kayserispor da Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "talimatlara aykırı hareketi", Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın da "sportmenliğe aykırı açıklamaları" gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.


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