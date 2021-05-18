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Spor

Galatasaray Kulübünde seçim, 12-19 Haziran'da yapılacak

Galatasaray Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısının 12 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 19 Haziran'da düzenleneceği bildirildi.

Emrah Oktay   | 18.05.2021
Galatasaray Kulübünde seçim, 12-19 Haziran'da yapılacak

Istanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Derneğimizin 18 Mayıs 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunun ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün 'olağan seçim genel kurul toplantısı' yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.


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