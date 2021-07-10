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Spor

Srebrenitsa soykırımını unutturmamak için koşacaklar

Bakırköy Belediyesi, soykırıma dikkat çekmek adına düzenlenecek 8 bin 372 metrelik anma koşusuna yarın ev sahipliği yapacak.

Mutlu Demirtaştan   | 10.07.2021
Srebrenitsa soykırımını unutturmamak için koşacaklar

Istanbul

Bakırköy Belediyesi, Srebrenitsa soykırımına dikkat çekmek adına düzenlenecek 8 bin 372 metrelik anma koşusuna yarın ev sahipliği yapacak.

Bakırköy Belediyesi ve Türkiye Bosna Sancak Derneği'nin organize ettiği anma koşusu, saat 08.00'de kent meydanında başlayacak ve Florya Sahili'nden geçerek Yeşilköy'de sonlanacak.

"Unutma, Unutturma" sloganı ile düzenlenecek anma koşusuna kayıt yaptıran tüm vatandaşlar katılabilecek.

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