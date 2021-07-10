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Spor, EURO 2020

Sporseverleri yarın şölen bekliyor

Spor dünyasında yarın üç önemli final müsabakasının heyecanı yaşanacak.

Mutlu Demirtaştan   | 10.07.2021
Sporseverleri yarın şölen bekliyor

İstanbul

Futbolda 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) ve 2021 Kupa Amerika (Copa America) ile teniste Wimbledon'ın tek erkekler şampiyonu belli olacak.

Öncelikle TSİ 03.00'te Arjantin ile Brezilya, Güney Amerika'nın en büyüğü olabilmek adına Kupa Amerika finalinde sahaya çıkacak. Karşılaşma, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanacak.

Sporda heyecan, TSİ 16.00'da başlayacak sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finaliyle devam edecek. Finalde dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic ile 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini karşılaşacak.

Günün son final maçı ise EURO 2020'de İtalya ile İngiltere arasında yapılacak. Avrupa şampiyonunun belli olacağı mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

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