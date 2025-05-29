Solwie Energy Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükseldi
İstanbul
Trendyol 1. Lig play-off finalinde uzatmalara giden maçta Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Solwie Energy Fatih Karagümrük, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İlk yarı
Maçın başında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle müsabaka yaklaşık 2 dakika durdu.
19. dakikada Bandırmaspor'un paslaşarak kullandığı kornerde Diony'in ceza sahasının dışından şutunda top, kale direğinin yanından auta gitti.
25. dakikada Göktan Gürpüz'ün ceza sahasının dışından şutunda top, Bandırmaspor savunmanın müdahalesinin ardından üst diğere çarparak kornere çıktı.
Bandırmaspor, maçın 37. dakikasında öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Hikmet Çiftçi'nin şutunda top, kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 1-0.
45. dakikada kullanılan serbest vuruşta Göktan Gürpüz'ün şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Teksüt Bandırmaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
46. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Organize gelişen atakta Talha Ülvan'ın sağdan yerden ortasında Wesley, uygun pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
62. dakikada Bandırmaspor'da Sitoe'nin uzaktan şutunda top, kale direğinin yanından auta çıktı.
90+4. dakikada Bandırmaspor atağında MDovedan’ın şutunda topu Furkan Bekleviç, kontrol etti.
Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sonra erdi ve uzatma bölümüne geçildi.
91. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Çağtay Kurukalıp’ın ortasında Atakan Rıdvan Çankaya, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-1.
105. dakikada Fatih Karagümrük farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının dışında topla buluşan Ahmet Sivri'nin şutunda top, ağlara gitti: 3-1.
Solwie Energy Fatih Karagümrük, karşılaşmayı 3-1 kazanarak Süper Lig'e yükseldi.
Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük kupasını aldı
Trendyol 1. Lig play-off finalinde uzatmalara giden maçta Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup eden Solwie Energy Fatih Karagümrük, kupasını aldı.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın bitiş düdüğünden sonra büyük sevinç yaşayan Fatih Karagümrük'lü futbolcular, kendilerini desteklemeye gelenlerle coşkuyu paylaştı.
Kupa töreni için hazırlanan platformda hakemlere şiltlerinin sunulmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Karagümrük'lü futbolcular ve teknik heyete madalyalarını verdi.
Bakan Bak ve Hacıosmanoğlu tarafından kupanın takım kaptanlarına takdiminin ardından Fatih Karagümrük'lü futbolcular, taraftarla büyük sevinç yaşadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig play-off final maçında Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü canıgönülden tebrik ediyorum. Karagümrüklü tüm kardeşlerimi selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Süper Lig'e yükselen kulüpleri kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u, Gençlerbirliği'ni, Fatih Karagümrük'ü; futbolcularını, yönetimlerini, teknik ekiplerini ve taraftarlarını kutluyor, takımlarımıza Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Aşkın Bak'tan tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig play-off final maçında Teksüt Bandırmaspor'u uzatmalarda 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan 2024-2025 Sezonu Trendyol 1. Lig Play-Off finalinde rakibini yenerek Süper Lig'e yükselen Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği bulunan futbolcuları, teknik heyeti, yöneticileri, taraftarları tebrik ediyorum. Kırmızı siyahlı ekibe önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de başarılar diliyorum."
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'yı arayarak takımının Süper Lig'e çıkmasından dolayı kutladı.
MHP'den yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, Hurma'yı telefonla arayarak, takımın başarısından dolayı kendisini, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ettiği belirtildi.
Bahçeli'nin, Fatih Karagümrük Kulübü camiasına bundan sonraki mücadelelerinde başarılar dilediği kaydedildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.