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Spor

Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Almanya temsilcisi Bayern Münih arasında 10 Aralık Salı günü oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Emre Doğan  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Arena AufSchalke'de yapılacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Olguncan üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev alacak.

Halil Umut Meler, 4 sezondur görev yaptığı Şampiyonlar Ligi'nde 13. kez düdük çalacak.

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