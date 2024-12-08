Shakhtar Donetsk-Bayern Münih maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Almanya temsilcisi Bayern Münih arasında 10 Aralık Salı günü oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Istanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki Arena AufSchalke'de yapılacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Olguncan üstlenecek.
Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev alacak.
Halil Umut Meler, 4 sezondur görev yaptığı Şampiyonlar Ligi'nde 13. kez düdük çalacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.