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Spor

Seydişehir Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç oldu

Konya'da Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Yağlı Pehlivan Güreşleri"nin başpehlivanı İsmail Koç oldu.

Kadriye Coşkun  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
Seydişehir Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç oldu Fotoğraf: Kadriye Coşkun/AA

Konya

Seydişehir Belediyesinin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Yağlı Pehlivan Güreşleri sona erdi.

Kuğulu Şölen Alanı Er Meydanı'nda, 32'si başpehlivan olmak üzere 13 boyda 450 güreşçi mücadele etti.

Vatandaşlar özellikle, başpehlivanlar İsmail Balaban, İsmail Koç, Mehmet Yeşil Yeşil, Yusuf Can Zeybek, Şah Ali Kurt, Ünal Karaman ve Mustafa Batu'nun güreşlerine yoğun ilgi gösterdi.

Finalde rakibi Kürşat Korkmaz'ı yenen İsmail Koç, başpehlivanlığa ulaştı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Güreşler bizim ata sporumuz. Hem bölgenin tanıtımı hem ata sporumuzun geliştirilmesi, kalkınması açısından bir adım attık, bunu devam ettireceğiz. Bundan sonra geleneksel olarak devam edecek." diye konuştu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren güreşçilere madalyaları ilçe protokol üyeleri tarafından verildi.

Yağlı güreşleri AK Parti Konya milletvekilleri Orhan Erdem ve Latif Selvi, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, ilçe protokolü ve siyasi parti ilçe başkanları da takip etti.

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