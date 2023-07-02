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Spor, Futbol

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Bozhan Memiş  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışmayı kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ketenci, Selahattin Baki ve Burak Çağlan Kızılhan ile sportif direktör Mario Branco da takip etti.

Milli takımlara giden Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Ally Samatta, Attila Szalai, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Arda Güler, Samet Akaydın ve Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra dedesi vefat eden Miguel Crespo ile burnundan operasyon geçiren Emre Mor idmana katılmazken, iznini erken bitiren milli oyuncu İsmail Yüksek çalışmada yer aldı.

İdman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör İsmail Kartal, yeni sezonda hedefin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Birbirimize saygı duyacağız. İnanmazsak şampiyon olamayız. Yeri geldiğinde hocanız, yeri geldiğinde babanız gibi davranacağım. Beni tanıyanlar tanıyor, tanımayanlar da zaman içinde tanırlar." ifadelerini kullandı.

Koşuyla başlayan çalışmada futbolcular, pas organizasyonlarının ardından top kapma idmanı yaptı. Kaleciler ise ayrı çalıştı.

Başkan Ali Koç, futbolcularla selamlaştıktan sonra basın mensuplarının yanına gelerek yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

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