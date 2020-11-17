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Spor

Serbest dalışçı Fatma Uruk'tan dünya rekoru

Serbest dalışçı Uruk, "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 72 metrelik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Emre Doğan   | 17.11.2020
Serbest dalışçı Fatma Uruk'tan dünya rekoru

İstanbul

Serbest dalışçı Fatma Uruk, "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 72 metrelik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Meksika'da bulunan Yucatan Yarımadası'nda 3 gün süresince dünya rekoru denemeleri gerçekleştirecek Fatma Uruk, ilk hedefine ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 32 yaşındaki dalışçı, "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Bu alanda bir önceki rekor, 70 metreyle Türk sporcu Derya Can'a aitti.

Fatma Uruk, "Sabit ağırlıklı çift palet" kategorisinde 65 metre ile Rus sporcu Olga Davydova'ya ait dünya rekorunu kırabilmek için mücadele verecek.

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