Seattle'daki Lumen Field, Dünya Kupası'na hazır

ABD'nin kuzeybatı kıyısında, "Zümrüt Şehir" olarak bilinen Seattle'da yer alan Lumen Field, 2026 FIFA Dünya Kupası’na hazırlanıyor.

Akustik yapısı ve taraftar gürültüsünü içeride hapsetmesiyle ünlü stadyum, turnuvanın heyecan verici atmosferlerinden birine sahne olacak.

Ünlü Mimar Ellerbe Becket tarafından tasarlanan ve 28 Temmuz 2002 tarihinde hizmete giren stadyum, Seattle şehir merkezinin güneyinde stratejik bir konumda yer alıyor.

Mimari açıdan, tribünlerin sahaya yakınlığı ve stadyumun üzerini kısmen kapatan çatı yapısı, içerideki sesin bir gürültüye dönüşmesini sağlıyor. Stat, 2020 yılından bu yana Lumen Field adıyla anılıyor.

Önemli organizasyonlar

Lumen Field, açıldığı günden bu yana birçok uluslararası etkinliğe tanıklık etti.

Stadyum daha önce CONCACAF Gold Cup maçlarına ev sahipliği yaparken, Amerikan futbolunda (NFL) birçok play-off mücadelesi de burada oynandı.

Stat, Amerika’nın futbol kültürünün en gelişmiş olduğu şehirlerden biri olan Seattle’ın spor kimliğini yansıtan ana merkezlerden birisi.

Takımlar ve ilk gol

Stadyum, Amerikan futbolu takımlarından Seattle Seahawks’a ve Amerikan Birinci Futbol Ligi'nin (MLS) en ateşli taraftar gruplarından birine sahip olan Seattle Sounders'a ev sahipliği yapıyor.

Stadyumun profesyonel futbol tarihindeki ilk golü ise 10 Ağustos 2002 tarihinde oynanan Seattle Sounders ile Vancouver Whitecaps arasındaki hazırlık karşılaşmasında, o dönem Sounders forması giyen Brian Ching tarafından atıldı.

Kapasite ve rekorlar

Futbol maçları için yaklaşık 69 bin seyirci kapasitesine sahip olan Lumen Field, dünyanın en gürültülü stadyumları arasında yer alıyor.

Stadyumda 2013 yılında taraftarların oluşturduğu 137,6 desibellik ses seviyesiyle bir dönem Guinness Dünya Rekoru kırıldı.

Müzik dünyasının ikonik mekanı

Seattle’ın köklü müzik geçmişine uygun olarak stadyum, dev konserlere de ev sahipliği yapıyor.

Pearl Jam, U2, Beyonce ve Metallica gibi sanatçı ve gruplar, stadyumun kendine has akustiği sayesinde akıllarda kalan performanslara imza attı.

2026 FIFA Dünya Kupası ve taraftar deneyimi

Lumen Field, 2026 Dünya Kupası’nda grup aşaması maçlarının yanı sıra eleme turlarına da ev sahipliği yapacak.

Seattle şehri, "World Cup Fan Fest" konseptiyle stadyum çevresindeki Occidental Square ve Pioneer Square gibi tarihi bölgeleri taraftar merkezlerine dönüştürecek.

Stadyumun hemen yanındaki WaMu Theater ve açık alanlar, maç öncesi ve sonrası futbol karnavalının merkezi olacak.

Seattle yönetimi, sürdürülebilir ulaşım projeleriyle şehri turnuvaya hazır hale getirirken, Puget Sound kıyısındaki kültürel etkinliklerle dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri ağırlamayı hedefliyor.

