Şampiyon VakıfBank basınla buluştu

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İSTANBUL

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen 2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda kupayı kazanan VakıfBank'ın yöneticileri, teknik heyet ve oyuncuları, VakıfBank Spor Sarayı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye böyle bir kupayı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "VakıfBank, mücadele ettiği her alanda şampiyonluk için yarışıyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek gibi temel amacımız bulunuyor." dedi.

VakıfBank'ın, bu organizasyonda kupayı dünyada üç kez alan kulüp özelliği taşıdığını vurgulayan Demren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genç bir kulübüz, 32 yaşındayız. Bu kadar başarıyı sağladığımız için mutluyuz. Ülkemizi uluslararası alanda en iyi temsil eden başarılı bir kulübüz. Kalitede ısrar ediyoruz. Bunu ısrarlı şekilde yönetiyoruz. Altyapımıza değer veriyoruz. 14 oyuncumuz var, bunların 10'ü yerli, yedisi direkt altyapıdan geldi. Diğer genç oyuncular da erken yaşta VakıfBank'a katıldı. Altyapıdaki her oyuncu bir gün A takımın parçası olma hedefiyle oynuyor. Altyapıda dünyanın en iyi ekipleriyle çalışıyoruz. Başka türlü başarıyı daim kılamazsınız."

Çin'deki voleybolseverlerin kendilerine büyük destek verdiğini anlatan Demren, "Bizi inanılmaz şekilde destekleyen Çinli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bütün oyuncularımız sanki Türkiye'de oynuyormuş gibi daha fazla destekle karşılaştılar. Bu VakıfBank'ın nasıl stratejik hamle yaptığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

VakıfBank'ın bir vizyonu olduğunu vurgulayan Demren, "Lider banka olma vizyonu dolayısıyla VakıfBank Spor Kulübünün bu ailenin parçası olarak buna uygun çalışıp, hareket etme zorunluluğu var. Bu vizyonun değerli parçası olduğumuz için mutluyuz. Büyük bir adanmışlıkla bize destek veren VakıfBank Yönetim Kuruluna, bütün çalışanlarına, arkadaşlarımıza, tüm VakıfBanklılara teşekkür ediyorum. Allah diğer kulüplerimize da başarı nasip etsin. Ülkemiz daima hep en önde olsun." diye konuştu.

Özcan: Bu, dünyada ilk başarıdır

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ise çok mutlu bir gün yaşadıklarını dile getirdi.

Kadın voleybol takımının dünya kupasını üçüncü kez müzeye getirdiğine dikkati çeken Özcan, "Bu, dünyada ilk başarıdır. Bu mutluluğu yaşattıkları için büyük VakıfBank ailesi adına kendilerine teşekkür ediyorum. Güçlü Türkiye'nin lider bankası olma vizyonumuzla ülkemizin dört bir köşesinde, 81 ilde, 946 şubemiz ve yurt dışı temsilciliklerimizle ülkemizin yanında güç olmaya devam ediyoruz. Bir banka olmasının çok ötesinde topluma karşı duyduğumuz sosyal sorumluluk bilinciyle önemli yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Spor alanında da 32 yıldır faaliyet gösterdiklerini anlatan Özcan, "Dünyada kadın voleybolunun başarılı takımı olma unvanını yıllardır gururla taşıyoruz. 32 yılda üçü dünya, dördü Avrupa, 10'u Türkiye Ligi şampiyonluğu olmak üzere sayısız başarılarıyla, 73 maçlık galibiyet serisiyle adını rekorlar kitabına yazdıran kadın voleybol takımımız hiçbir tartışmaya mahal olmayacak şekilde voleybolda bir dünya efsanesidir. Voleybolla tanıştırdığımız binlerce Türk sporcuyla voleybolun arkasında güç olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bankamızda olduğu gibi spor kulübümüz de sürdürülebilir başarıyı hedefliyor. Adımlarımızı ona göre atıyoruz." şeklinde konuştu.

VakıfBank Kulübünün hem bankayı gururlandırdığını hem de Türk bayrağını sürekli zirveye taşıdığını kaydeden Özcan, "Toplumun her kesiminin takımımıza gösterdiği teveccüh de bunun en güzel göstergesidir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm büyüklerimizle, dostlarımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu başarımız sonrası Çin'de takımımızı arayarak kafile başkanımızı ve takım kaptanımızı tebrik ettiler. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başta olmak üzere bütün bakanlarımız çeşitli vesilelerle bu başarımıza ortak oldular. Sayın Meclis Başkanı Binali Yıldırım da arayıp tebrik ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik heyet ve oyuncuların görüşleri

Vakıfbank Genel Menajeri Pelin Yüce Falay, çok büyük bir aile olduklarını anlatarak, "Çok değerli iki oyuncumuz Gözde ve Naz, takımda olmadı. Onların yerine altyapımızdan yetişen, pırlanta gibi oyuncularımızı dahil ettik. Bu sene çok büyük favori olmadığımız düşünüldü. Genç oyuncularımıza güvenerek doğru adım attığımızı gösterdik." ifadelerini kullandı.

Takımın antrenörü Giovanni Guidetti ise etkileyici bir performans sergilediklerini vurgulayarak, bu sezon kazanacakları başarının sadece birini elde ettiklerini söyledi.

Guidetti, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise birçok kulübün paralar harcadığını ve güçlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Favori olmak ya da olmamak önemli değil. Önümüzdeki her maça odaklanarak hedeflerimize ilerlemek istiyoruz. Benim rolüm takımın parlamasını sağlamak. Bu bir takım oyunu, benim görevim sadece rol vermek ve oyuncularımla yardımcılarımın arkasında durmak."

Takım kaptanı Melis Gürkaynak, kimsenin o kupaları kendilerine vermediğini, takım olarak mücadele edip kazandıklarını ifade etti.

Sarı-siyahlıların ABD'li oyuncusu Kelsey Robinson da genç ve deneyimli oyuncuların birleşiminin VakıfBank'ı özel kıldığını ve bu güçlerin bir araya gelmesiyle başarıya ulaştıklarını söyledi.

Basın toplantısının ardından VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, teknik heyet ve oyunculara birer Vakıf altını hediye etti.

Muhabir: Ercan Doğan