Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri 34 milyon avro

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden Galatasaray, turnuvaya katılım, performans ve yayın-pazarlama-piyasa havuzundan toplam 34,2 milyon avro kazandı.

İSTANBUL - YUNUS KAYMAZ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, 34,2 milyon avroluk gelir elde etti.

Evinde oynadığı ve 3-2 kaybettiği Porto maçıyla bu sezon "Devler Ligi" macerası sona eren ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek sarı-kırmızılı ekip, turnuvaya katılım, performans ve yayın-pazarlama-piyasa havuzundan toplam 34,2 milyon avro kazandı.

"Ayak bastı" parası 15,25 milyon avro

Yerel ligde şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray, her katılımcı gibi 15,25 milyon avroyu kasasına koydu.

Grubunda Portekiz'in Porto, Almanya'nın Schalke 04 ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla eşleşen sarı-kırmızılı ekip, oynadığı altı maçtan sadece birer galibiyet ve beraberlik çıkarabildi.

Toplam 4 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray, 3,6 milyon avro performans gelirine ulaştı.

Grupta toplam iki beraberlikten arta kalan 1,8 milyon avro, takımların galibiyet sayısına bölünürken, sadece bir kez mutlu sona ulaşabilen sarı-kırmızlı ekip, bu pastadan da 180 bin avro elde etti ve performans gelirini 3,78 milyon avroya taşıdı.

Takım katsayısı uygulaması

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon itibarıyla ödül dağıtımında değişikliğe gidildi.

"Market pool" olarak bilinen havuz gelirlerinin dağıtımı yarı yarıya azaltılırken, takımların son 10 yıldaki performanslarına göre ödül dağıtımı devreye sokuldu.

Bu yeni sisteme göre 32 takım, puanına göre sıralanacak ve her takım klasmandaki yerine göre havuzdan pay alacak. Bu çerçevede en sondaki takıma 1 pay, sondan ikinci takıma 2 pay, sondan üçüncü takıma 3 pay şeklinde ilk sıraya kadar bu metot uygulanacak ve zirvedeki takım 32 pay alacak.

Her pay, 1 milyon 108 bin avroya tekabül ederken, klasmanda 26. sırada yer alan (sondan yedinci) sarı-kırmızılı ekip, bu yeni uygulamayla 7 milyon 756 bin avro gelir elde edecek.

Yayın havuzundan yaklaşık 7,5 milyon avro

Takım katsayı uygulaması sebebiyle ülkelerin payına düşen havuz gelirleri de yüzde 50 oranında geriledi.

Son üç sezondur ortalama 17 milyon avro olan Türkiye'nin bu pastadaki payı yaklaşık 8,5 milyon avroya düştü.

Bu çerçevede ödülün yüzde 10'unu Şampiyonlar Ligi elemesini geçemeyen Fenerbahçe alacak ve geriye kalan yaklaşık 7,5 milyon avro sarı-kırmızılı ekibin kasasına gidecek.