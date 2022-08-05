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Spor

Rüzgar sörfünde Slalom Dünya Şampiyonası, İzmir'de düzenlenecek

Rüzgar sörfünde Medicana 2022 Uluslararası Rüzgar Sörfü Birliği (IFCA) Slalom Dünya Çocuklar, Gençler ve Masterlar Şampiyonası Alaçatı'da yapılacak.

Ali Korkmaz   | 05.08.2022
Rüzgar sörfünde Slalom Dünya Şampiyonası, İzmir'de düzenlenecek

İzmir

Toplam 17 ülkeden 100’ün üzerinde sporcunun katılacağı şampiyona, 14 Ağustos Pazar günkü kayıtların ardından bir gün sonraki yarışlarla başlayacak. Organizasyon 20 Ağustos Cumartesi günü ödül töreniyle tamamlanacak.

Bu arada şampiyonanın açılış günü atıksız bir dünyaya dikkat çekmek üzere Akdeniz turuna çıkan WWF’ye ait Blue Panda isimli yelkenli tekne, yarışların yapılacağı alana demirleyecek.

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