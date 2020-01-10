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Spor

Robinho ve Azubuike'den 'Çiçek Abbas' atışması

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Robinho ve Nijeryalı oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, turuncu-lacivertli kulübün yaptığı videolu paylaşımda "Çiçek Abbas" filminin meşhur atışma sahnesini canlandırdı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 10.01.2020
Robinho ve Azubuike'den 'Çiçek Abbas' atışması

İstanbul

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Robinho ve Nijeryalı oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, turuncu-lacivertli kulübün yaptığı videolu paylaşımda "Çiçek Abbas" filminin meşhur atışma sahnesini canlandırdı.

Kulübün Twitter hesabından "Hangisinin Türkçesi daha iyi?" sorusuyla yapılan paylaşımda iki futbolcu, filmin oyuncuları Şener Şen ve İlyas Salman'ın birbirleriyle atıştıkları cümleleri Türkçe söylemeye çalıştı.

Renkli görüntülerin bulunduğu videonun sonunda iki futbolcu da birbirini tebrik etti.

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