Robinho ve Azubuike'den 'Çiçek Abbas' atışması
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Robinho ve Nijeryalı oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, turuncu-lacivertli kulübün yaptığı videolu paylaşımda "Çiçek Abbas" filminin meşhur atışma sahnesini canlandırdı.
İstanbul
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Robinho ve Nijeryalı oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, turuncu-lacivertli kulübün yaptığı videolu paylaşımda "Çiçek Abbas" filminin meşhur atışma sahnesini canlandırdı.
🚐 ÇİÇEK ABBAS | Bir devre arası kampı geleneği. @Robinho & Azubike— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 10, 2020
🇹🇷 Sizce hangisinin Türkçe'si daha iyi? 👀 pic.twitter.com/TcT0RYhBQd
Kulübün Twitter hesabından "Hangisinin Türkçesi daha iyi?" sorusuyla yapılan paylaşımda iki futbolcu, filmin oyuncuları Şener Şen ve İlyas Salman'ın birbirleriyle atıştıkları cümleleri Türkçe söylemeye çalıştı.
Renkli görüntülerin bulunduğu videonun sonunda iki futbolcu da birbirini tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.