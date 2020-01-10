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Spor, Futbol

Kasımpaşa, Tarkan Serbest'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, daha önce de lacivert-beyazlı formayı giyen Tarkan Serbest'i transfer etti.

Süha Gür   | 10.01.2020
Kasımpaşa, Tarkan Serbest'i kadrosuna kattı

İstanbul

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, daha önce de lacivert-beyazlı formayı giyen Tarkan Serbest'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Avusturya Wien takımının 25 yaşındaki oyuncusu Tarkan Serbest, Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3,5 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

Tarkan, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giymişti.


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