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Spor

Bakan Kasapoğlu Gazeteciler Günü’nde muhabir oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde vatandaş ve muhabirlerle röportaj yaptı

Fatih Gazioğlu   | 10.01.2020
Bakan Kasapoğlu Gazeteciler Günü’nde muhabir oldu

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde muhabirlik yaptı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sokak röportajlarında vatandaşlarla görüşen Kasapoğlu, toplumun spor yapıp yapmadığı sorusunun yanıtını aradı.

Ankara’nın en işlek meydanlarından Kızılay’da muhabirlik yapan Bakan Kasapoğlu’nu elinde mikrofonla gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Vatandaşlara çeşitli sorular yönelten Kasapoğlu, bakanlığın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" gibi projeleri hakkında bilgiler verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan tesislerin 7 gün 24 saat açık olduğunu belirten Kasapoğlu, tüm vatandaşları bu tesislerde spor yapmaya davet etti.

Kızılay’da sokak röportajı yapan bazı televizyon muhabirleriyle karşılaşan Bakan Kasapoğlu, mikrofonunu gazetecilere de yöneltti. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Bakan Kasapoğlu, röportajlarını yaptığı anons ile sonlandırdı.


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