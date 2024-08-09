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Spor

RAMS Başakşehir, Berat Özdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Suudi Arabistan temsilcisi El İttifak'ta forma giyen Berat Özdemir'in kiralandığını duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
RAMS Başakşehir, Berat Özdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattı

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan Pro League takımlarından El İttifak'ın oyuncusu Berat Özdemir ile kondisyonel mecburi satın alma opsiyonlu 1+2 senelik kiralık transfer sözleşmesi imzalamıştır. Berat Özdemir'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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