Barcelona, Dani Olmo'yu transfer etti
La Liga ekiplerinden Barcelona, Almanya ekibi RB Leipzig'ten İspanyol orta saha Dani Olmo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla 2030 senesine kadar anlaşma imzalandığı belirtildi.
Barcelona'nın altyapı kadrosunda bir süre yer alan Dani Olmo, RB Leipzig ve Dinamo Zagreb'te forma giydi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.