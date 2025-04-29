PFDK'den Galatasaray'a 678 bin lira para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a 678 bin lira para cezası verdi.
İstanbul
TFF'den yapılan açıklamaya göre disiplin kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan yarı final maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebepleriyle Galatasaray'a toplamda 678 bin lira para cezası uyguladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kurul, Konyaspor'a ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 493 bin 500 lira para cezası verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.