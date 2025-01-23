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Spor

PFDK'den 6 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 6 kulübe para cezası verdi.

Emrah Oktay  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
PFDK'den 6 Süper Lig kulübüne para cezası

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, farklı gerekçelerle Fenerbahçe'ye 1 milyon 311 bin, Galatasaray'a 663 bin, Atakaş Hatayspor'a 450 bin, Adana Demirspor'a 180 bin, Beşiktaş'a 168 bin, Reeder Samsunspor'a 120 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Barası'yı 2 maçtan men ederken, İstanbul Başakşehir Kulübü yöneticisi Mesut Altan'a 58 bin 500 lira para cezası kesti.

Disiplin Kurulu, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki maç için bloke etti.




- 1. Lig cezaları

PFDK, Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor ve Ahlatcı Çorum FK'ye'a 234 biner, Siltaş Yapı Pendikspor'a 105 bin, Amed Sportif Faaliyetler ile Kocaelispor'a 84 biner lira para cezası verdi.

Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu'na 2 ay hak mahrumiyeti ve 150 bin lira para cezası kesen kurul, Teksüt Bandırmasporlu futbolcu Remi Mulumba'ya 1 maç men ve 29 bin 250 lira, Sakaryaspor antrenörlerinden Mehmet Nacır'a 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 29 bin 250 lira, Mert Mustafa Yücetürk'e ise 15 gün hak mahrumiyeti cezaları uyguladı.

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