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Spor

Galatasaray Daikin yarı finalde

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-2 yendi.

Ragıp Tekin  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Galatasaray Daikin yarı finalde

İstanbul

Deplasmanda yapılan çeyrek finalin ilk maçını 3-0 kazanan Galatasaray, adını yarı finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin yarı finaldeki rakibi İtalya temsilcisi Reale Mutua Fenera Chieri 76 oldu.

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