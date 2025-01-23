Galatasaray Daikin yarı finalde
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Challenge Kupası 4'lü final turu rövanş maçında, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-2 yendi.
İstanbul
Deplasmanda yapılan çeyrek finalin ilk maçını 3-0 kazanan Galatasaray, adını yarı finale yazdırdı.
Sarı-kırmızılı ekibin yarı finaldeki rakibi İtalya temsilcisi Reale Mutua Fenera Chieri 76 oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.