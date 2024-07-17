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Spor

Para tenisçi Ahmet Kaplan, Paris 2024 kotası aldı

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Halil İbrahim Avşar  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Para tenisçi Ahmet Kaplan, Paris 2024 kotası aldı

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Quad dünya 6 numarası milli sporcumuz Ahmet Kaplan, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazandı." denildi.

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