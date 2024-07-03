Para atıcı Çağla Baş, Sırbistan'da altın madalya kazandı
Milli para atıcı Çağla Baş, Sırbistan'da düzenlenen grand prix organizasyonunda altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Novi Sad kentindeki WSPS Grand Prix'sinde 10 metre havalı tüfek kadınlar (R2) SH1 kategorisinde mücadele eden Çağla Baş, 610,4 puanla finale kaldı.
Milli sporcu, finalde elde ettiği 238 puanla altın madalyanın sahibi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.