Dolar
32.58
Euro
35.11
Altın
2,351.65
ETH/USDT
3,293.80
BTC/USDT
60,047.00
BIST 100
10,506.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir-Manisa yolunda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Spor

Para atıcı Çağla Baş, Sırbistan'da altın madalya kazandı

Milli para atıcı Çağla Baş, Sırbistan'da düzenlenen grand prix organizasyonunda altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Para atıcı Çağla Baş, Sırbistan'da altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Novi Sad kentindeki WSPS Grand Prix'sinde 10 metre havalı tüfek kadınlar (R2) SH1 kategorisinde mücadele eden Çağla Baş, 610,4 puanla finale kaldı.

Milli sporcu, finalde elde ettiği 238 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
9. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu
AK Parti Sözcüsü Çelik: Irkçılık, faşizm arayanlar Avrupa'daki seçim sonuçlarına odaklansın
İzmir Bornova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Para atıcı Çağla Baş, Sırbistan'da altın madalya kazandı

Para atıcı Çağla Baş, Sırbistan'da altın madalya kazandı

Avrupa şampiyonu milli yüzücü Sakcı: Kürsüde o madalyayı alıp İstiklal Marşı'nı bağıra bağıra okumak gurur vericiydi

Milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı, Avrupa şampiyonu oldu

F1 İspanya Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Lando Norris'in

F1 İspanya Grand Prix'sinde "pole" pozisyonu Lando Norris'in
Engelli milli sporcu, düğün takıları ile alınan ekipmanla dünya şampiyonu oldu

Engelli milli sporcu, düğün takıları ile alınan ekipmanla dünya şampiyonu oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet