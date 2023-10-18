Dolar
28.01
Euro
29.62
Altın
1,943.27
ETH/USDT
1,576.40
BTC/USDT
28,379.00
BIST 100
7,975.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldırıyor İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılarda yaşamını yitirenler için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılınıyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi nden yayındayız
logo
Spor

Olimpik milli judocular, İspanya'da uluslararası ortak hazırlık kampına katıldı

Olimpik milli judocular, Avrupa Şampiyonası öncesinde İspanya'da yaptıkları uluslararası ortak hazırlık kampını tamamladı.

Fatih Çakmak  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Olimpik milli judocular, İspanya'da uluslararası ortak hazırlık kampına katıldı

Ankara

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim'de Valencia'da başlayan uluslararası ortak çalışma kampına, antrenör Onur Akgün eşliğinde olimpik milli judocular -81 kiloda Vedat Albayrak, -90 kiloda Mikail Zgank, +78 kiloda Kayra Özdemir ve -60 kiloda da Salih Yıldız katıldı.

Kampı tamamlayan milli judocular, 3-5 Kasım tarihlerinde Fransa'nın Montpellier kentinde gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki gösterilerde 63 kişi yaralandı
Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Al, İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını gösteren delilleri AA'ya değerlendirdi
Malatya'da kentsel dönüşümle inşa edilen konutlarda yaşam başladı
Ulaşım altyapısına "afet tasarımı" rötuşu geliyor

Benzer haberler

Olimpik milli judocular, İspanya'da uluslararası ortak hazırlık kampına katıldı

Olimpik milli judocular, İspanya'da uluslararası ortak hazırlık kampına katıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet