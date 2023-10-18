Olimpik milli judocular, İspanya'da uluslararası ortak hazırlık kampına katıldı
Olimpik milli judocular, Avrupa Şampiyonası öncesinde İspanya'da yaptıkları uluslararası ortak hazırlık kampını tamamladı.
Ankara
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim'de Valencia'da başlayan uluslararası ortak çalışma kampına, antrenör Onur Akgün eşliğinde olimpik milli judocular -81 kiloda Vedat Albayrak, -90 kiloda Mikail Zgank, +78 kiloda Kayra Özdemir ve -60 kiloda da Salih Yıldız katıldı.
Kampı tamamlayan milli judocular, 3-5 Kasım tarihlerinde Fransa'nın Montpellier kentinde gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.