Ogura, MotoGP'deki ilk yarış zaferine ulaştı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Hollanda Grand Prix'sinde, SuperFile Trackhouse takımının Japon pilotu Ai Ogura birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 10. mücadelesi, Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte 26 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 2. cepten başlayan Ogura, damalı bayrağı ilk sırada görerek kariyerinin ilk MotoGP galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini takım arkadaşı Ogura'dan 2 saniye sonra geçen Raul Fernandez 2'nci, liderin 3.5 saniye gerisindeki Jorge Martin (Aprilia) ise 3. sırayı aldı.

MotoGP tarihinin ilk Türk sürücüsü ünvanını taşıyan ve Prima Pramac Yamaha takımında yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 10'unculuğa kadar yükseldiği mücadeleyi motosikletindeki arıza nedeniyle 13. turda terk etti.

İspanyol pilot Martin, puanını 193'e çıkararak şampiyonada liderliğe yükseldi.

Sezonun 11. ayağı, 11-12 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.

- Pilotlar klasmanı

1. Jorge Martin (İspanya): 193 puan

2. Marco Bezzecchi (İtalya): 186

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 177

4. Ai Ogura (Japonya): 168

5. Marc Marquez (İspanya): 153

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 11