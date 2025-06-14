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Spor

Off-road tutkunları Kocaeli'de düzenlenen festivalde buluştu

Kocaeli'de düzenlenen 3. Gebze Off-Road Festivali başladı.

Ümit Ülker  | 14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
Off-road tutkunları Kocaeli'de düzenlenen festivalde buluştu Fotoğraf: Ümit Ülker/AA

Kocaeli

Gebze Belediyesi tarafından Denizli Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivale, farklı şehirlerdeki 60 kulüpten 150 sürücü araçlarıyla katıldı.

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Heyecan dolu müsabakaları izlemek isteyenler, parkuru gören tepeleri ve etrafındaki izleme alanlarını doldurdu.

Yarışların ilk gününde araçlar zorlu parkurlardan geçerek güçlerini kanıtlamaya çalıştı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, adrenalin tutkunlarını buluşturan organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Organizasyonda Türkiye'nin her bölgesinden katılımcının olduğunu aktaran Büyükgöz, 7 binden fazla izleyicinin müsabakaları takip ettiğini kaydetti.

Festival, yarın gerçekleştirilecek hız etabının ardından sona erecek.

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