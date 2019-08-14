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Spor

Nihat Özdemir AA Spor Masası'na konuk olacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı Spor Masası'nda değerlendirmelerde bulunacak.

Erkan Tiryaki   | 14.08.2019
Nihat Özdemir AA Spor Masası'na konuk olacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 15 Ağustos Perşembe günü Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Özdemir, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.

AA abonelerinin canlı olarak alacakları yayın saat 11.00'de başlayacak.

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