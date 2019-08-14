Nihat Özdemir AA Spor Masası'na konuk olacak
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı Spor Masası'nda değerlendirmelerde bulunacak.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 15 Ağustos Perşembe günü Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.
AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtlayacak Özdemir, gündemdeki konu başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Yayın, AA sosyal medya hesaplarından da canlı olarak takip edilebilecek.
AA abonelerinin canlı olarak alacakları yayın saat 11.00'de başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.