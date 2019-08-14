Euro
6.24
Dolar
5.59
BIST 100
99,405.03
Altın
1,513.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Salah'a çocuklardan 15 Temmuz kitabı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Salah, kendisini karşılamaya gelen çocukların ellerindeki biyografi kitabını imzaladı. Çocuklar, Salah'a "15 Temmuz Kıyam(Et) Gecesi ve Milli Vuruş" kitabını hediye etti.

Hüseyin Bağış   | 14.08.2019
Salah'a çocuklardan 15 Temmuz kitabı

İstanbul

UEFA Süper Kupa maçı için İstanbul'a gelen Liverpoollu futbolcu Muhammed Salah, kendisini karşılamaya gelen çocuklara kitap imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, Süper Kupa maçı öncesi geldiği Vodafone Park'ta bir grup çocuk tarafından karşılandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın çocukları Mehmet Kürşat ve Muhammet Mustafa Çalışkan'ın da aralarında bulunduğu çocuklar, maç öncesi Salah'a biyografi kitabı "Benim Adım Salah" kitabını imzalattı.

Çocuklar daha sonra Salah'a İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yazdığı "15 Temmuz Kıyam(Et) Gecesi ve Milli Vuruş" kitabını hediye etti.

Salah ve çocuklar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe
Türkiye-Ukrayna ilişkileri çok yönlü gelişiyor
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler

Benzer haberler

Salah'a çocuklardan 15 Temmuz kitabı

Salah'a çocuklardan 15 Temmuz kitabı

UEFA Süper Kupa finali için 15 bin polis görevlendirildi

Liverpool ve Chelsea'den engelli çocuklara moral

'Tamamen kazanmaya odaklandık'

'Tamamen kazanmaya odaklandık'
Salah'tan Türkçe mesaj

Salah'tan Türkçe mesaj
'UEFA Süper Kupa maçını kazanacağımıza inanıyorum'

'UEFA Süper Kupa maçını kazanacağımıza inanıyorum'