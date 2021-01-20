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Spor

NBA'da Jazz, galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, sahasında New Orleans Pelicans'ı 118-102 yendi.

Yunus Kaymaz   | 20.01.2021
NBA'da Jazz, galibiyet serisini 6 maça çıkardı

İstanbul

NBA'e iki maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Jazz, rakibini 16 sayı farkla mağlup ederek üst üste 6, bu sezon ise 10. galibiyetini elde etti. 

Jazz'da Donovan Mitchell 28, Jordan Clarkson 18 sayıyla oynarken, Rudy Gobert 13 sayı, 18 ribauntla "double double" yaptı.

Pelicans'ta Zion Williamson'ın 32, Brandon Ingram'ın 17 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

Nuggets, zorlanmadan kazandı

Denver Nuggets, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 119-101 yenerek bu sezon 7. galibiyetini aldı.

Nuggets'ta Nikola Jokic 27 sayı, 12 ribaunt, Paul Milsap da 13 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Thunder'da ise Luguentz Dort 20, Shai Gilgeous Alexa 14, Darius Bazley 12 sayıyla maçı tamamladı.

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