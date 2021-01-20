Euro
9.06
Dolar
7.45
BIST 100
1,562.39
Altın
1,855.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ağrı'da yolu kardan kapanan köydeki hamile kadının yardımına paletli ambulans yetişti
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe Sivasspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor.

Serhat Zafer,Emre Doğan   | 20.01.2021
Fenerbahçe Sivasspor'a konuk olacak

Sivas

Yeni 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Sivasspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertli ekip, 38 puan elde etti. Fenerbahçe, haftaya averajla 2. sırada girdi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Demir Grup Sivasspor ise hanesine 23 puan yazdırdı.

Ozan Tufan cezalı

Fenerbahçe'de milli futbolcu Ozan Tufan, sarı kart cezası nedeniyle Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Bu sezon sergilediği istikrarlı performansla ön plana çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, MKE Ankaragücü müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Demokratik Kongolu stoperi Marcel Tisserand, Sivasspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tisserand, yarın sarı kart görmesi halinde 21. haftada Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül, Sinan Gümüş ve Ferdi Kadıoğlu'nun yarın takımdaki yerlerini alması beklenmiyor.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Serdar Aziz ile Enner Valencia'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Bu futbolcuların durumları, yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Diego Perotti de maç kadrosunda yer alamayacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop Kovid-19 aşısı yaptırdı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor
İsrail'de Kovid-19 karantinası uzatıldı
Çin'de son 24 saatte 100 kişide Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 69 milyonu geçti

Benzer haberler

MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı konuk edecek

MKE Ankaragücü, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Fenerbahçe Sivasspor'a konuk olacak

Çaykur Rizespor Teknik Direktör Sumudica ile prensipte anlaştı

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber
Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri’den açıklama

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri’den açıklama
Mesut Özil'den Londra'ya veda videosu

Mesut Özil'den Londra'ya veda videosu