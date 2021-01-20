Euro
9.06
Dolar
7.45
BIST 100
1,560.13
Altın
1,855.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ağrı'da yolu kardan kapanan köydeki hamile kadının yardımına paletli ambulans yetişti
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Anadolu Efes Rusya deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile karşı karşıya gelecek.

Ercan Çakar   | 20.01.2021
Anadolu Efes Rusya deplasmanında

İstanbul

Saint Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 7. sırada bulunuyor. Ligde iki maçı eksik olan Zenit ise 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Rus ekibi, 73-69'luk skorla kazanmıştı.

Avrupa'da 707. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Zenit karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 707. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 706 karşılaşmada 399 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 459. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 458 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop Kovid-19 aşısı yaptırdı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor
İsrail'de Kovid-19 karantinası uzatıldı
Çin'de son 24 saatte 100 kişide Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 69 milyonu geçti

Benzer haberler

Anadolu Efes Rusya deplasmanında

Anadolu Efes Rusya deplasmanında

Basketbolda yarın derbi heyecanı yaşanacak

NBA'de Cavaliers Cedi'nin 25 sayı attığı Knicks maçını kazandı

Fenerbahçe'den Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a fark

Fenerbahçe'den Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a fark
Basketbolda bu sezon kadın ve erkeklerde Türkiye Kupası düzenlenmeyecek

Basketbolda bu sezon kadın ve erkeklerde Türkiye Kupası düzenlenmeyecek
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Memnun getirildi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Memnun getirildi