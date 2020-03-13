Mustafa Cengiz TFF Etik Kuruluna sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i TFF Etik Kuruluna sevk etti.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i TFF Etik Kuruluna sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, başkan Cengiz'in etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunduğu gerekçesiyle TFF Etik Kuruluna sevk edildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.