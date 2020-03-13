Euro
7.02
Dolar
6.31
BIST 100
95,605.22
Altın
1,565.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor

Mustafa Cengiz TFF Etik Kuruluna sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i TFF Etik Kuruluna sevk etti.

Emre Doğan   | 13.03.2020
Mustafa Cengiz TFF Etik Kuruluna sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i TFF Etik Kuruluna sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, başkan Cengiz'in etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunduğu gerekçesiyle TFF Etik Kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler idari izinli sayılacak
Sağlık Bakanı Koca: Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı azaldı
İngiltere'de Kovid-19 vakaları artarken, hükümetin tutumu eleştiriliyor
Sudan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Benzer haberler

Mustafa Cengiz TFF Etik Kuruluna sevk edildi

Mustafa Cengiz TFF Etik Kuruluna sevk edildi

MEB ile TFF arasında TFF Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları ertelendi

UEFA Avrupa Ligi'nde 3 karşılaşma oynandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3 karşılaşma oynandı
Kulüp başkanlarından 'koronavirüs' açıklaması

Kulüp başkanlarından 'koronavirüs' açıklaması
PFDK, Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi

PFDK, Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi