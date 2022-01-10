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Spor, Futbol

Üç büyükler 45 sezon sonra aynı yıl teknik direktör değiştirdi

Şampiyonluk yarışından uzakta kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, daha önce Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı 1975-1976 sezonunda da aynı yıl teknik direktörlerini değiştirmişti.

Ali Korkmaz   | 10.01.2022
Üç büyükler 45 sezon sonra aynı yıl teknik direktör değiştirdi

İzmir

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 45 sezon sonra ikinci kez aynı yıl teknik direktör değişikliğine gitti.

Türk futbolunda en çok şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, 2021-2022 sezonunda aldıkları kötü sonuçların ardından teknik heyetlerini değiştirmeyi tercih etti. Beşiktaş, Sergen Yalçın'la, Fenerbahçe Portekizli Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray da Fatih Terim'le devam etmeme kararı aldı.

Şampiyonluk yarışından uzakta kalan 3 ekip, daha önce Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı 1975-1976 sezonunda da aynı yıl teknik direktörlerini değiştirmişti.

1959'da Milli Lig adıyla başlayan Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ikinci kez aynı sezonda teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı 1975-1976'da Beşiktaş'ta Alman Horst Buhtz ve Gündüz Tekin Onay, Fenerbahçe'de Didi, Abdullah Gegiç ve Necdet Niş, Galatasaray'da ise Turgan Ece, Don Howe ve Fethi Demircan görev almıştı.

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