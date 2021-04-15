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Spor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun şampiyonu VakıfBank

Ligde 2-0 önde olduğu play-off final serisinde rakibi Fenerbahçe Opet'in Kovid-19 vakaları nedeniyle çıkmadığı son maçta 3-0 hükmen galip ilan edilen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladı.

Ercan Çakar   | 15.04.2021
Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun şampiyonu VakıfBank

İstanbul

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu VakıfBank oldu.

Ligde 2-0 önde olduğu play-off final serisinde rakibi Fenerbahçe Opet'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle çıkmadığı son maçta 3-0 hükmen galip ilan edilen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamada, VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki final serisinin üçüncü maçının sarı-lacivertli takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada federasyon tarafından daha önce duyurulan play-off statüsü gereği Kovid-19 vakaları veya karantina süreçleri sebebiyle maçlarda erteleme yapılmayacağının ve sahaya çıkmayan takımın 3-0 hükmen mağlup sayılacağının kulüplere bildirildiği aktarıldı.

TVF'nin lig takvimini Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklanan programa göre yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"FIVB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre federasyonların milli liglerinin en son 18 Nisan'da son bulması gerekmektedir. Süregelen koronavirüs sebebiyle sıkışan takvimimizi rahatlatmak amacıyla FIVB yetkililerinden ligimizin bir hafta daha uzatılmasının iznini almış bulunmaktayız. Bu duruma göre lig takvimimizin, en son 25 Nisan'da kural gereği son bulması gerekmektedir. FIVB ayrıca kıtaların kulüp müsabakalarının da en son 1 Mayıs'ta oynanması talimatını vermiştir. Vakıfbank Spor Kulübü, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçını 1 Mayıs'ta A. Carraro Imoco Conegliano'ya karşı oynayacaktır. Kadın Milli Takımımız, 25 Mayıs'ta İtalya'da başlayacak Voleybol Milletler Ligi'ne hazırlık amacıyla 3 Mayıs'ta İstanbul'da, Erkek Milli Takımımız ise 28 Mayıs'ta Belarus'ta başlayacak Avrupa Altın Ligi'ne hazırlık amacıyla 1-21 Mayıs'ta Ankara’da, 22-27 Mayıs'ta İstanbul'da kamp yapacaktır."



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