Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

İzmir
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin futbolcularından Alpaslan Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Alpaslan Öztürk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bir süre takımdan ayrı kalacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda daha güçlü şekilde görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.