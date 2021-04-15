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Spor, Futbol

Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Ali Korkmaz   | 15.04.2021
Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

İzmir

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin futbolcularından Alpaslan Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Alpaslan Öztürk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bir süre takımdan ayrı kalacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda daha güçlü şekilde görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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