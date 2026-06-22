Milli yüzücüler, Comen Kupası'nda 16 madalya elde etti Comen Kupası'na katılan milli yüzücüler, 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Sırbistan’nın Novi Sad kentindeki organizasyonda mücadele eden Türk sporcular, erkeklerde 419 puanla 2'nci, kadınlarda 347 puanla 3'üncü, genel takım sıralamasında ise 766 puanla 2'nci oldu.

Kuzey Set (erkekler 200 metre kurbağalama ve 400 metre karışık), Emir Bartu Özcan (erkekler 100 metre kurbağalama), Deniz Kaan Eryol (erkekler 200 metre sırtüstü), erkekler 4x100 metre karışık bayrak takımı (Sarp Barkın Hasay, Emir Bartu Özcan, Umut Aras Özkan, Emir Bartu Özcan) ve karma 4x50 metre karışık bayrak takımı (Ayşe Nazlı Sönmez, Damla Maviler, Sarp Barkın Hasay, Emir Bartu Özcan) podyumun zirvesine çıktı.